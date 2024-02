Manifestazione in ricordo di Nicoletta e Renèe a Latina

LATINA – Una nuova manifestazione in ricordi di Nicoletta e Renèe. Dopo la fiaccolata di ieri a Cisterna, infatti, anche Latina si mobilità. Oggi pomeriggio, alle 16, il Collettivo Marsha e la Rete degli Studenti Medi di Latina hanno organizzato un presidio in piazza della Libertà per commemorare le vittime dell’ultimo femminicidio e per chiedere risposte contro la violenza di genere. “Ci impegniamo a rompere il silenzio attorno ai numerosi femminicidi – spiegano gli organizzatori – Dall’inizio dell’anno sono 15 le donne uccise nel nostro Paese. Restiamo indignati di fronte all’indifferenza delle amministrazioni riguardo un tema che nello scorso anno ha ucciso 113 donne e quest’anno ne ucciderà tante altre se non si prendono provvedimenti. Le istituzioni devono prendere una posizione netta sul tema, con misure strutturali e concrete per contrastare questa emergenza sociale. Eppure si continua a tagliare sui fondi per i consultori ed i centri anti violenza, fondamentali per l’accoglienza delle donne e per arginare le situazioni a rischio. È necessaria un’educazione sessuo-affettiva e al consenso nelle scuole di tutto il paese. Ogni femminicidio rappresenta un fallimento nella nostra società, abbiamo bisogno di programmi educativi che educhino fin dalla giovane età a costruire rapporti sani e rispettosi, promuovendo consenso e consapevolezza. Si deve ottenere giustizia per Renée e Nicoletta e per tutte le altre vittime di femminicidio”.

(Nella foto il corteo che ha sfilato ieri a Cisterna)