Fiaccolata per Nicoletta e Renèe, a Cisterna partecipano in migliaia

CISTERNA – Sono migliaia le persone che con una luce in mano stanno partecipando alla fiaccolata che si sta svolgendo a Cisterna in ricordo di Nicoletta Zomparelli e renèe Amato le due donne uccise dell’ex fidanzato di Desirèe, figlia e sorella delle due vittime. A sparare è stato Christian Sodano che oggi è stato interrogato in carcere dal Gip Giuseppe Cario a cui ha rilasciato spontanee dichiarazioni confermando di essere stato lui a sparare, senza però rispondere alle domande. Intanto c’è attesa per l’esito dell’autopsia svolta al Policlinico di Tor Vergata. Ad oggi si dà per certo che quel pomeriggio il finanziere abbia esploso in tutto 9 colpi, buona parte dei quali nel momento in cui madre e sorella della sua ragazza gli corsero incontro per fermarlo mentre impugnava la pistola.