A Sezze torna la Sagra del Carciofo, appuntamento il 14 aprile

SEZZE – Torna a Sezze uno degli appuntamenti tradizionali dedicati a una delle eccellenze locali, il carciofo e che attira sempre migliaia di turisti: la Sagra del carciofo che si terrà domenica 14 aprile. Il programma è ricco di appuntamenti, dalle degustazioni, alla musica, passando per convegni, premi e spazio per i bambini.

Saranno almeno 30 i produttori che allestiranno i propri stand nel centro del paese, ma ci saranno anche diversi artigiani, ci sarà inoltre la possibilità di fare la “Spesa nel borgo” di San Pietro acquistando tutti i prodotti tipici locali.

NE ABBIAMO PARLATO CON IL SINDACO LIDANO LUCIDI

A Sezze il cosiddetto carciofo “romanesco”, si produce nella sua più eccellente qualità grazie al particolare microclima determinato dalla posizione dei campi di coltura, così vicini alle altitudini dei Monti Lepini, ma altrettanto prossimi alla brezza temperata che proviene dalla costa.

La Sagra del Carciofo di Sezze è un’occasione per gustare il carciofo nelle sue migliori ricette: alla giudìa, alla brace, al forno. Ne vengono distribuiti a migliaia: cucinati negli stand culinari e nei ristoranti della zona, e venduti dai produttori agricoli locali.

Il Comune, che organizza la Sagra, ha deciso inoltre di dedicare uno spazio anche all’intrattenimento: ci saranno gli Sbandieratori di Firenze, gli Archibugieri di Cava dei Terreni e diversi gruppi folkloristici che faranno intrattenimento anche in forma itinerante. Ci sarà la Banda musicale città di Sezze e sono stati organizzati dei concerti pomeridiani a cura de “Gli amici di Rino”, dei “Canto-autori” e dei “Green Pix”. Per i bambini mascotte e intrattenimento.

Per quanto riguarda la tradizione sarà allestita una mostra nella chiesta di Sant’Anna. A San Lorenzo invece sketch in diletto e in via della Libertà le poesie in dialetto di Franco Abbenda. In quella giornata sarà disponibile il servizio navetta dall’anfiteatro al centro storico e dagli Zoccolanti al centro, saranno ovviamente intensificati anche i bus dalla stazione di Sezze al paese.

Tra gli eventi collaterali, spazio anche alle degustazioni con la Nona edizione dell’Olio delle Colline che si terrà il 12 aprile, ma che rientra tra gli appuntamenti della Sagra e il convegno della Coldiretti sull’agricoltura che si terrà domenica mattina.