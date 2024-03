Al centro commerciale Agorà di Latina è “Il Tempo delle Donne”

LATINA – L’8 marzo per la Giornata Internazionale delle Donne, si svolgerà al Centro Agorà di Latina l’evento Il Tempo delle Donne. Alle 16, presso il Centro Commerciale in Viale J. F. Kennedy il gruppo organizzatore, composto esclusivamente da donne, ispirandosi alla straordinaria figura di Frida Kahlo, icona dell’emancipazione femminile, ha organizzato una sfilata di moda con abiti creati dagli artigiani locali, che hanno aderito con entusiasmo. A conclusione della sfilata, verranno premiate donne che nel 2023 si sono distinte per capacità, merito e successo nel raggiungimento degli obiettivi, dimostrando la loro abilità nel ricoprire diversi ruoli nella società.

“Le associazioni che si dedicano alla promozione delle donne in tutte le loro varie sfaccettature sono invitate a partecipare. “Il Tempo delle Donne – spiegano le organizzatrici – è un’occasione per celebrare la forza, la determinazione e il talento delle donne nella nostra società”.