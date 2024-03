Asl Latina, Cenciarelli: “L’attività si focalizzerà sulla dignità dei pazienti e degli operatori sanitari”

(nella foto da sn la Dg Cavalli con la sindaca Celentano e l’attuale commissaria Cenciarelli)

LATINA – “L’attività si focalizzerà sulla dignità dei pazienti e degli operatori sanitari”. Sono le prime parole della neo commissaria della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli. In una nota, a ventiquattr’ore dall’ufficializzazione dell’incarico da parte del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la già direttrice amministrativa, ringrazia il Governatore e il Direttore Salute Andrea Urbani ed esprime “un pensiero di gratitudine alla Dottoressa Silvia Cavalli e al Dott. Sergio Parrocchia, con i quali abbiamo svolto un lavoro intenso in anni difficili per la salute pubblica”.

Cenciarelli ricorda poi gli impegni e le sfide che la Asl di Latina si troverà a fronteggiare: “La nostra Azienda sarà chiamata a gestire risorse rilevanti, dal P.N.R.R. al Giubileo 2025. Manterremo al centro della nostra attività, la programmazione, sviluppando ulteriormente la rete tra le strutture ospedaliere e la sanità del territorio, oltre a lavorare per la realizzazione di nuove e moderne strutture sanitarie. L’innovazione, la digitalizzazione e gli investimenti in alta tecnologia saranno i punti di forza della nostra azione”.

Un passaggio nel segno della continuità quello tra la direttrice generale Cavalli, ora Commissaria della Asl Roma 5, e Cenciarelli che hanno lavorato sin dalla pandemia fianco a fianco. Un nome che era circolato subito, salvo poi la battuta d’arresto pochi giorni fa. Superati i veti incrociati della politica, Rocca ha poi potuto procedere alla nomina.

Con una nota ufficiale, la sindaca di Latina Matilde Celentano ha voluto esprimere il suo compiacimento: “Le mie congratulazioni alla dottoressa Sabrina Cenciarelli per la nomina a commissario straordinario della Asl di Latina. Ottima scelta del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – vi si legge – Ho già avuto modo di apprezzare la dottoressa Cenciarelli in qualità di direttore amministrativo dell’azienda sanitaria pontina, soprattutto in questi mesi che, in qualità di sindaco del capoluogo, mi vedono alla guida della conferenza dei sindaci per la Sanità della provincia di Latina. Ottime le sue doti manageriali; è ciò che occorre per affrontare le grandi sfide di cambiamento della sanità che Rocca sta mettendo in campo soprattutto per il nostro territorio. Sfide immediate, grazie ai fondi del Pnrr e per il Giubileo, grazie all’ampliamento del pronto soccorso del Goretti e dell’aumento dei posti letto nei presidi ospedalieri della nostra provincia; sfide a lungo periodo come la realizzazione dei nuovi ospedali di Latina e del Golfo. Il presidente Rocca, con l’incarico conferito alla dottoressa Cenciarelli ha mostrato ancora una volta l’attenzione al nostro territorio, scegliendo la persona giusta di alto profilo professionale e in grado di dare continuità anche al lavoro sfolto dalla dottoressa Silvia Cavalli, ora alla guida della Asl Roma 5 come commissario straordinario in attesa delle nomine dei nuovi direttori generali”.