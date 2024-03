La Dg Silvia Cavalli lascia la Asl di Latina e diventa commissaria della Asl Roma5

LAZIO – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ha nominato l’attuale direttrice generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli, commissaria straordinaria dell’Azienda sanitaria locale Roma 5, a partire dal prossimo 23 marzo e fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Il Governatore nel corso della sua visita a Latina aveva annunciato l’arrivo di un commissario anche a Latina, visti i tempi lunghi per la scelta di un nuovo direttore generale. Dunque si attende la nomina di un commissario straordinario anche per la Asl di Latina, mentre in assenza di un provvedimento ad hoc, con l’uscita della Dg Cavalli sarebbe temporaneamente alla guida della Asl di Latina il direttore sanitario aziendale Sergio Parrocchia.

E’ il momento dei saluti per la manager il cui mandato scadrà proprio domani, 22 marzo, a tre anni dalla nomina.

A margine della sua partecipazione all’ultimo evento ufficiale, il 18 marzo, Giornata dedicata alle vittime della pandemia, la Dg Cavalli rispondendo alle domande dei giornalisti ha parlato della sanità pontina come di una sanità importante: “Mi ha molto colpito la positività, l’industriosità anche la creatività dei pontini e la buona sanità che qui c’è fino a raggiungere punte di eccellenza. Non è una cosa abituale da trovare. Nella misura in cui continueremo a tessere una buona sanità, i pontini possano trovare quasi per tutte le patologie una risposta di livello. Questo è quello che mi porterò dietro”.