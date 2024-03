Capitale della Cultura 2026, oggi il nome della vincitrice

LATINA – Oggi alle ore 11:30 dalla sala Spadolini del Ministero della cultura sarà resa nota la capitale italiana della cultura 2026. Per il Lazio in lizza ci sono sia Gaeta che Latina, insieme però ada altre otto città o insieme di Comuni italiani che hanno passato la prima selezione e sono arrivati in finale. Alla proclamazione del nome è prevista la presenza anche del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e della giuria presieduta da Davide Maria Desario.

A Gaeta si registra un clima di grande speranza, a Latina l’amministrazione ci crede molto e spera di riuscire nell’impresa.

Questa mattina sia la delegazione guidata dalla sindaca Matilde Celentano e composta anche dall’assessora all’Urbanistica Annalisa Muzio e dalla direttrice del progetto Daniela Cavallo sarà al Ministero della Cultura per la cerimonia di proclamazione della città vincitrice, così come il sindaco di Gaeta Cristian Leccese.