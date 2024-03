“Come acqua amara”, la scrittrice Lucia Fusco presenta a Latina il suo libro su Sezzesi, Susaroli, Pipernesi e Cispadani

LATINA – Quinto appuntamento con “Le parole dei talenti”, la rassegna letteraria a cura di Marco Checchinato e Angelo Tozzi che ogni giovedì ospita, alle ore 18 al bar Poeta di Latina, un autore della provincia. Domani, giovedì 21 marzo, sarà il turno della scrittrice e poetessa Lucia Fusco e del suo “Come acqua amara. Sezzesi, Susaroli, Pipernesi e Cispadani”.

Nata a Roma ma residente ormai da anni a Sezze, nomade viaggiatrice per natura animalista, vincitrice di svariati premi letterari, il suo è il “racconto di una saga familiare italiana. Storie accadute davvero che raccontano i passi di un cammino spesso aspro e difficile, intrapreso da diverse generazioni che hanno attraversato il tempo e a volte anche l’oceano pur di trovare sollievo alla propria sete di giustizia, riscatto, vita. Le storie di Filomena, Silvia, Lucia, Lidia, Costanza e delle loro famiglie tornano a vivere, soffiando via la polvere dal tempo passato; svelano cosa si cela dietro i volti di vecchie fotografie o tra le righe di una fredda lapide, tra i vicoli e dietro le pareti di vecchie case, tra le rughe dei nostri vecchi. Ci si ritrova così in un mondo duro, spesso crudele che però, attraverso il vissuto dei protagonisti, sa mostrare quale e quanta ricchezza c’è nella povertà, quanta unione può restare anche nella lontananza, quanta forza e tenacia possono nascere nella disperazione, quanta speranza può crescere da ogni piccola azione. Tanti piccoli sorsi di acqua che lasciano un po’ di amaro in bocca, ma che rinfrescano la nostra memoria e dissetano il nostro vivere di oggi”.

La rassegna è nata – ricordano gli organizzatori – per creare un gruppo di lavoro per quegli scrittori che vogliono proporre attività culturali e letterarie a Latina; concedendo, al contempo, l’opportunità a quelli meno conosciuti dal grande pubblico di avere il risalto che meritano, divenendo il loro strumento di espressione e permettendogli di avere la giusta visibilità, uniti tutti insieme in un unico contenitore che valorizzi ed esalti tutte le opere.