Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina: dal 4 al 28 aprile saranno esposte le opere dei finalisti

LATINA – Mancano ancora pochi giorni per conoscere le opere finaliste del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, selezionate da una giuria di esperti capitanata dal Maestro Franco Fontana e composta dalla fotografa specializzata nel ritratto Laura Zanon e da Stefano Unterthiner, primo italiano nella storia della fotografia moderna a lavorare su incarico di National Geographic.

Gli scatti finalisti saranno esposti negli spazi del Museo Duilio Cambellotti, in Piazza San Marco, dal 4 al 28 aprile e la sera del 13 aprile avrà luogo la cerimonia finale che vedrà proclamare il vincitore assoluto, destinatario del premio da diecimila euro, e conferire le tre menzioni speciali per Miglior luce, Migliore prospettiva e Migliore significato (2500 euro ciascuna).

Ma l’associazione Latina Mater Ets svela altri interessanti eventi del ricco programma della manifestazione che si terrà dal 4 al 28 aprile nel cuore del capoluogo pontino.

Giovedì 18 aprile, dalle ore 9 alle ore 17, si terrà il workshop “Fotografia di matrimonio: è la storia che conta” a cura di Fabio Mirulla, Canon ambassador e nominato fotografo dell’anno da importanti associazioni internazionali di categoria tra le quali ISPWP (International Society of Professional Wedding Photographers), Fearless Photographers, IWPOTY (International Wedding Photographer of the Year), This is Reportage. Specializzato nella fotografia di matrimonio, Mirulla terrà questo workshop rivolto a professionisti e non solo, in cui tratterà vari argomenti: dall’attrezzatura alla ricerca dell’ispirazione, dalla relazione con la coppia al racconto della storia, dalla ricerca di uno stile al flusso di lavoro.

Domenica 21 aprile, alle ore 10:30 e alle ore 17, sarà la volta del laboratorio gratuito di fotografia per bambini “Lei” e “Lui” a cura di Cinzia Ghigliano. Uno spazio interamente dedicato ai bambini: “Lei” e “Lui” sono due albi poetici e delicati, dedicati a Vivian Maier e a Mike Disfarmer, due fotografi, due storie, due ritratti, due prospettive. Quel “due” che a volte si unisce fino a diventare “uno”, come l’unione di queste grandi personalità in un laboratorio fotografico ideale per bambini dai 7 anni, che sarà tenuto da Cinzia Ghigliano, autrice colta e profonda, illustratrice dolce e garbata.

Sabato 27 aprile, dalle ore 15:30 alle 18:30, è in programma il workshop “L’Intelligenza Artificiale applicata alla fotografia” a cura di Gianluca Catzeddu. L’Intelligenza Artificiale rende sicuramente più produttiva e maggiormente efficace la lavorazione dell’immagine: ma quali sono gli scenari? A cosa porterà l’evoluzione della fotografia nell’era digitale? In cosa consistono le opportunità dell’IA applicata ai processi di editing? Teorie, strumenti ed esperienze personali: su questo e molto altro sarà possibile confrontarsi con Gianluca Catzeddu. Dal 2005 Adobe Certified Expert per Photoshop, Gianluca Catzeddu fa parte degli AdobeGuru, il gruppo di esperti ufficiali in ambito Digital Imaging, che svolgono in tutta Italia attività di dimostrazione software, seminari e vari tour di lancio dei prodotti Adobe. Un’occasione per comprendere la prospettiva delle nuove tecnologie e come queste possano rappresentare un fattore determinante per la professione del fotografo.

Il gruppo Mondoradio è partner ufficiale del concorso.