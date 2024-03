Finalmente la neve sulla Semprevisa

LATINA – Seconda neve della stagione invernale sulla Semprevisa, stavolta decisamente più abbondante rispetto ai fiocchi caduti qualche giorno fa, con grande ritardo rispetto agli anni precedenti. Un piccolo sospiro di sollievo in vista dell’estate con qualche speranza in più per le nostre magre riserve idriche. Stamattina il monte più alto dei Lepini Pontini appare decisamente imbiancato. Spruzzi anche sulle cime più basse nei dintorni di Norma.