Girata in una villa di Latina, la serie Supersex su Rocco Siffredi

LATINA – E’ stata girata anche in una villa di Latina, Supersex la serie Tv in onda da ieri sera su Netflix che racconta la storia del pornodivo Rocco Siffredi raccontando la storia del ragazzo, nato nella cittadina abruzzese di Ortona il 4 maggio del 1964, diventato il pornodivo che conosciamo.

Nei panni di Siffredi, un bellissimo Alessandro Borghi, che ieri ha pubblicato su Instagram la foto a bordo piscina scattatagli durante le riprese dalla direttrice della fotografia Daria D’Antonio, con il commento: “Con scarsissimi risultati, prima delle scene di nudo facevo sempre dei piegamenti”.

Ieri sera l’eclettico attore italiano passato dal ruolo di squalo della finanza in Diavoli (recitando in inglese), al solitario amante delle vette di Otto Montagne (parlando il in dialetto valligiano), e ora nei panni dell’attore e regista porno italiano, è stato ospite di Alessandro Cattelan e alla domanda: “Qui Los Angeles?” ha risposto: “Qui eravamo a Los Angeles, ma è girato a Latina”. Nella villa di un noto imprenditore.