LATINA – Ha parlato ieri in conferenza stampa il direttore sportivo del Latina Calcio, Matteo Patti, che ha lanciato un appello alla città in vista dell’appuntamento al Francioni, sabato alle 18:30 contro il Foggia: “Venite a sostenere la squadra”.

In merito all’andamento del campionato ha spiegato “Questo è un momento positivo e dobbiamo fare in modo che non rimanga soltanto un momento”.

