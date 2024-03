Kumo conquista il serale di Amici, il sindaco Leccese: “Un altro orgoglio gaetano da festeggiare”

GAETA – Kumo conquista il serale di Amici e riceve il sentito in bocca al lupo del sindaco di Gaeta Cristian Leccese. Il ballerino cresciuto nella città del Golfo dove ha cominciato a studiare danza, ha conquistato l’ambito traguardo che lo vede tra i migliori studenti dell’anno alla scuola di Maria De Flilippi, guidato dal maestro Emanuel Lo. E’ dunque in sfida con gli altri 15 scelti per la fase finale del percorso, tra ballerini e aspiranti cantanti che si contenderanno il titolo 2024.

“Siamo felicissimi che il nostro concittadino Tiziano Coiro , in arte , abbia raggiunto un altro importante traguardo ad Amici di Maria De Filippi, grazie alla sua determinazione e alla grande passione per la danza. Il ballerino ha frequentato la scuola di danza gaetana, I l centro del movimento Gae ta di Rita Spinosa fino al 2019, proseguendo poi i suoi studi nella città di Milano.

Siamo orgogliosi e auguriamo a Tiziano un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura, il serale di Amici 23. Un altro orgoglio gaetano da festeggiare”, scrive il primo cittadino in un post sui social.

Tiziano Coiro, ha 22 anni da tempo si trasferito a Milano, dove vive e ha deciso di chiamarsi Kumo dopo un incidente: “Persi il rene, ci furono 5 minuti in cui rischiai di morire. In ambulanza, in sala operatoria e in ospedale vedevo i ragni. Quando sono tornato a Gaeta, raccontai questa storia a una mia amica appassionata di manga e di lingua giapponese. Lei cercò su google come si dicesse ragno e la versione italianizzata è Kumo. Da lì è diventato il mio nome d’arte”.