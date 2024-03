Latina, auto a fuoco nella notte nell’area dell’Agip di Via Isonzo

LATINA – Un incendio ha danneggiato due auto nella notte in Via Isonzo a Latina, nell’area del distributore Agip. Le fiamme, per ragioni che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, hanno distrutto la parte anteriore di una delle due vetture e danneggiato la fiancata di una seconda auto. Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Latina, ha scongiurato conseguenze peggiori.

I militari della Sezione Radiomobile di Latina hanno avviato le indagini raccogliendo le prime informazioni dai due proprietari, un 60 enne e un 82enne residenti in zona. Ulteriori informazioni potranno essere ricavate dalle immagini registrate dalle telecamere del distributore di Carburante.