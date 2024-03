Latina festeggia i 102 anni di Leda Cecconi

LATINA – Ha compiuto ieri 102 anni la cittadina di Latina Leda Cecconi residente a Borgo Carso che domenica ha ricevuto la visita della sindaca di Latina Matilde Celentano che le ha rivolto gli auguri di buon compleanno da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, consegnandole una targa con l’auspicio “che continui ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni”.

Sarta a Nettuno, la signora Leda si era trasferita a Latina dopo le nozze con Ferruccio Bellinazzo di Villa Bartolomea (Verona) e ha vissuto nel podere di Borgo Carso dove sono stati cresciuti anche i figli, Anna Maria e Stefano. Ieri nella sua abitazione si sono radunati famigliari e amici per renderle omaggio, raccontando di quando la famiglia Cecconi, dopo lo Sbarco di Anzio, era stata sfollata in Sicilia, a Ravanusa, per poi fare ritorno a Nettuno.