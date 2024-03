Latina, Ic Corradini e Liceo Grassi tra le eccellenze ingegneristiche italiane: il premio

LATINA – Le scuole di Latina tra le eccellenze ingegneristiche italiane. E quanto decretato dalla giuria al termine della finali nazionali di First Lego League che si sono svolte sabato e domenica 16 e 17 marzo a Salerno. Tra le 40 squadre selezionate nelle competizioni regionali anche le squadre delle due scuole di Latina, la Steam Power dell’Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini guidata dai coach Marco Torella e Valentina Isone e gli Sbullonati guidati da Francesca Cirilli e Gianmarco Proietti (in foto). Entrambe le squadre hanno ottenuto l’importante riconoscimento nazionale: Premio speciale per l’eccellenza ingegneristica.

Una soddisfazione ancora più grande per l’Istituto Frezzotti Corradini che dopo anni di impegno e lavoro nella robotica educativa, ha ottenuto anche il secondo miglior punteggio nazionale e rappresenterà l’Italia all’Open European Championship a Bode, in Norvegia, il prossimo maggio. Di certo un risultato straordinario di cui tutta la città di Latina deve essere orgogliosa.

LA COMPETIZIONE – La competizione nazionale ha previsto tre fasi: una gara di Robotica, con un robot interamente progettato e programmato dalle squadre con il quale dovevano compiere una serie di missioni guadagnando più punti possibili; un progetto con il quale cercare di proporre un’innovazione possibile nel campo dell’arte attraverso la tecnologia e una testimonianza sul valore positivo del lavoro di squadra.

Il team Steam Power dell’IC Frezzotti Corradini si è distinto in tutte le fasi, presentando il progetto “SmartShield”, pensato per proteggere le opere d’arte dagli atti vandalici e dalle azioni dimostrative attraverso un sistema di protezione vetrata resa interattiva da una tecnologia a cristalli liquidi, capace di oscurare il quadro colpito, al fine di ridurre l’impatto mediatico di tali azioni. Il progetto prevede inoltre la possibilità di migliorare la comunicazione dell’opera d’arte al pubblico attraverso un ulteriore strato costituito da un monitor trasparente capace di mostrare parti perdute di un’opera o aggiungere informazioni utili alla comprensione. Il progetto è stato molto apprezzato dalle giurie, che hanno premiato il team con il secondo posto a livello nazionale.

La squadra degli Sbullonati (classificata sesta su 40) ha progettato un’app per permettere ai sordi di accedere serenamente a cinema, teatri e musei proiettando su occhiali per la visione di realtà aumentata video in lingua LIS. Durante la presentazione l’assessora ai Servizi Sociali della città di Salerno ha invitato l’ENS (Ente Nazionale Sordi) a provare direttamente l’app e gli occhiali, che hanno suscitato stupore e soddisfazione tanto che il prof. Alessandro Efrem Colombi, dell’università di Bolzano, ha invitato i giovani e le giovani della squadra ha brevettare l’app e a continuare anche con il suo sostegno l’innovazione in questo campo.

Un successo dunque per tutti e per tutta la città, dovuto all’impegno e all’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze che hanno trovato nell’innovazione scolastica una via per il loro futuro.