Latina, ubriaco al volante vede la polizia e cerca di scappare: inseguimento notturno in città

LATINA – Un rocambolesco inseguimento nelle vie di Latina è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato dopo che una pattuglia della polizia ha notato un’auto accelerare improvvisamente alla vista della Volante. Il conducente, un ragazzo nel tentativo di dileguarsi, ha anche percorso alcune strade contro mano effettuando manovre spericolate che lo hanno portato alla fine a perdere il controllo del mezzo, urtando un cordolo per poi fermarsi al centro della strada. Bloccato gli è stata ritirata la patente di guida.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e, alla luce delle violazioni commesse durante la fuga, contravvenzionato ai sensi del Codice della Strada per un importo complessivo di oltre mille Euro.