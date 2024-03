Salvano la vita a una ragazza finita nel canale Pio VI sull’Appia, encomio in Aula Consiliare per i soccorritori

TERRACINA – Un lungo e sentito applauso e tanta commozione in Aula Consiliare a Terracina dove il Sindaco Francesco Giannetti e il Presidente del Consiglio Comunale Luca Caringi hanno ricordato e omaggiato il gesto dei due giovani, Giovanni e Livio, che il 17 febbraio scorso hanno salvato una ragazza che a bordo dell’auto ha terminato la corsa nel canale Pio VI.

In Aula Consiliare era presente Giovanni Di Spirito, Agente Scelto di Polizia di Terracina in servizio presso la Polizia Postale di Latina che quel giorno, insieme a Livio, ha evitato che quell’incidente diventasse una tragedia.

A lui il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno donato una pergamena con il riconoscimento dell’encomio e una medaglia commemorativa della Città di Terracina.

«Voglio ringraziare ancora una volta questi due ragazzi per il loro gesto di profondo altruismo e di grande coraggio, per niente scontato. Senza alcuna esitazione sono entrati nelle acque del canale mettendo a rischio la loro vita per salvare la giovane. È di gesti come questi che abbiamo bisogno per riscoprire ancora una volta quel prezioso valore di umanità che deve essere alla base di ogni società civile», ha dichiarato il Sindaco Francesco Giannetti.

«È stato un grande onore condividere questo momento di ringraziamento e onorificenza per un gesto così nobile come quello di Livio e Giovanni, che testimonia il rispetto profondo della comunità. Era giusto esprimere a loro la gratitudine di tutti noi in quello che è il luogo simbolo della nostra Città, l’Aula Consiliare», ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Luca Caringi.