Sonnino, lupa di due anni trovata morta in un’area protetta con schiuma alla bocca

SONNINO – La carcassa di un lupo è stata rinvenuta domenica 10 marzo dai militari del Nucleo carabinieri forestali di Terracina e si teme che l’esemplare possa essere stato avvelenato. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni escursionisti che avevano notato in località cerreto l’animale privo di vita e con della schiuma alla bocca e hanno chiamato il 112.

I carabinieri insieme al medico veterinario di turno dell’A.S.L. di Latina raggiungevano il sentiero che da località Cerreto conduce a Monte delle Fate, in area naturale protetta, constatando la presenza della carcassa di una lupa di circa due anni di età, morta presumibilmente dalla sera precedente.

E’ stato poi il personale dell’Ente Parco Regionale “Monti Ausoni e Lago di Fondi” a prelevare l’animale che è stato inviato all’Istituto Zooprofilattico di Latina per l’identificazione molecolare di

specie e per gli esami autoptici necessari a chiarire le cause della morte.

Secondo il Wwf, il lupo, “dopo il minimo storico toccato negli anni ’70, quando si contavano non più di 100 individui ha ricolonizzato spontaneamente buona parte della Penisola, ma nonostante la crescita demografica e l’espansione della popolazione, resta una specie vulnerabile, a causa di minacce di origine antropica”.