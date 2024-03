Sport accessibile, al Manzoni di Latina I timonieri sbandati Marco Rossato e Igor Macera

LATINA – Lunedì 18 marzo, alle ore 10 presso l’aula magna del Liceo Statale Alessandro Manzoni di Latina, si terrà il primo incontro in calendario relativo al progetto per il primo biennio, dal titolo Ulisse e il fascino del viaggio. Ospiti d’eccezione saranno Marco Rossato e Igor Macera, fondatori de I timonieri sbandati, l’Associazione Sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, con sede a Viareggio, che promuove l’accessibilità nello sport e in particolare nella vela. Convinti che le limitazioni motorie non possono né devono essere un motivo sufficiente per rinunciare all’esperienza della navigazione, hanno ideato e realizzato una piccola flotta accessibile a utenti con disabilità motoria.

Dal 2017 partecipano a manifestazioni sportive sociali e dilettantistiche, organizzano incontri e attività didattiche nelle scuole e nei centri di riabilitazione. Lo stesso Marco Rossato è stato il primo paraplegico italiano a compiere il giro d’Italia in barca a vela in solitaria, mentre Igor Macera è il primo timoniere sbandato a essere anche pilota acrobatico di aliante.

I due atleti si confronteranno con diverse classi del biennio del Liceo Manzoni che, sotto la guida dei loro docenti, si sono messe in gioco effettuando percorsi originali sul tema del viaggio e producendo prospettive creative e multidisciplinari.

Il progetto proseguirà con due ulteriori tappe: “La navigazione sicura nel web”, incontro con gli studenti a cura della Polizia Postale; e la visita a Sperlonga, con tappa al Museo Archeologico (che conserva il noto gruppo scultoreo di Ulisse) e al centro storico (con gli affreschi dei pirati Saraceni).