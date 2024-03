Tornano le uova di Pasqua di Alessia e i suoi Angeli

LATINA – Torna anche quest’anno l’iniziativa di Alessia e i suoi angeli, “Le uova della solidarietà”, un progetto di raccolta fondi promosso dalla realtà benefica di Latina che si dedica al mondo dell’infanzia, con cui negli anni sono stati finanziate le scuole del primo ciclo (infanzia e primaria) del capoluogo pontino e della provincia per sostenere attività ludiche, attrezzature tecnologiche, ma anche arredamenti e complementi per il benessere psicofisico dei ragazzi, che i ristretti bilanci degli istituti non riescono a realizzare.

“Nel corso degli anni, abbiamo acquistato moltissimo materiale: televisori, LIM, videoproiettori, strumenti per aule di scienze, stampanti, tablet, PC, e altro ancora”, dice l’avvocata Amelia Vitiello vice presidente di quella che una volta si chiamava onlus, ma che il nuovo ordinamento del terzo settore è un’associazione di promozione sociale.

Alessia e i suoi angeli sarà presente con le sue Uova della Solidarietà 2024 al centro commerciale Latina Fiori nei giorni 23, 24 e 25 marzo.