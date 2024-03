Un altro atto intimidatorio ad Aprilia nel giro di un mese, è il terzo

APRILIA – Ancora un atto intimidatorio ad Aprilia. Questa volta quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro un’auto in via Aldo Moro questa mattina intorno alle 10. Secondo la ricostruzione da un’auto in transito qualcuno avrebbe esploso almeno quattro colpi di pistola contro una vettura parcheggiata. Un episodio che ha messo in agitazione i residenti che hanno allertato le forze dell’ordine spiegando di aver sentito distintamente i quattro colpi sparati dall’auto in corsa di colore grigio. Si tratta del terzo atto intimidatorio in meno di un mese. Lo scorso 23 febbraio altri tre colpi erano stati uditi in via Lombardia, anche se allora non furono ritrovati bossoli o ogive, mentre tre settimane prima un Suv parcheggiato nella medesima strada era stato raggiunto da altrettanti proiettili.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, guidati dal tenete colonnello Paolo Guida.