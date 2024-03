Un murales di Alessandra Chicarella per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

LATINA – Un murales realizzato dall’artista di Latina Alessandra Chicarella, ricorda la giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e il cineoperatore Miran Hrovatin a 30 anni dalla loro uccisione a Mogadiscio. L’opera, voluta dal Liceo Tito Lucrezio Caro dove l’inviata si diplomò, è ispirata alla stella dedicata a Ilaria Alpi che si trova nel gruppo delle Pleiadi, costellazione del Toro dal nome ia_V1.

“L’arte è un modo per raccontare e sottolineare cose importanti che non devono essere dimenticate. La luce di questa stella brilli sempre ad illuminare la giustizia e a tenere viva la memoria. Ilaria e Miran non sono un ricordo ma una presenza”, ha commentato l’artista pontina.