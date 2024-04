Arresto del finto fisioterapista a Fondi, indagata anche la compagna

FONDI – Indagata per esercizio abusivo della professione anche la compagna del 29enne arrestato con l’accusa di aver abusato di alcune giovani donne durante i suoi trattamenti di fisioterapia e ginnastica posturale. Va avanti l’inchiesta della guardia di finanza che ha raccolto le prove a carico del finto fisioterapista. Una delle vittime ha raccontato che il fisioterapista, già al primo incontro, chiuse la porta a chiave chiedendo alla donna di spogliarsi e restare in abiti intimi. Poi durante la ginnastica posturale, palpeggiava le vittime. La compagna, anche lei 29enne, è stata indagata per esercizio abusivo della professione, eseguiva dei trattamenti di radiofrequenza al costo di 220 euro mensili, senza avere i titoli per farlo. Tutti i trattamenti venivano eseguiti in un centro sportivo finito sotto sequestro. Inoltre i trattamenti di crioterapia e pressoterapia, secondo la consulenza tecnica disposta dalla Procura, possono essere eseguiti solo in presenza di un medico. Tutte queste attività invece, compresa la fisioterapia, venivano eseguite nel centro senza le autorizzazioni previste e senza l’iscrizione all’albo.