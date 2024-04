Black out nella notte a Latina in diversi quartieri

LATINA – Interi quartieri di Latina ieri sera, dopo le 21, sono rimasti senza elettricità. Diverse le zone interessate, dalla Q4 al centro storico, passando per il Tribunale, Piccarello, zona Europa, Latina Fiori e in alcuni casi anche Latina Scalo. La situazione è stata monitorata per tutta la notte da e-distribuzione. Secondo quanto affermato dal gestore si sarebbe trattato di guasti e disalimentazione in diverse zone. Quasi tutte le criticità sono state risolte nella notte, ma il gestore sta ultimando ancora le ultime verifiche e alcuni cittadini sono ancora senza elettricità.