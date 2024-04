Canone unico patrimoniale, incontro in Comune con le associazioni di categoria e gli utenti

LATINA – Si è tenuto, questa mattina in Comune, l’incontro organizzato dall’assessorato alle Finanze e dalla concessionaria Dogre dedicato all’applicazione e all’interpretazione delle norme relative al canone unico patrimoniale, rivolto ai professionisti, alle associazioni di categoria, alle associazioni dei consumatori e a tutti i servizi dell’ente.

All’evento hanno preso parte l’assessore Ada Nasti, il consigliere comunale Mario Faticoni, presidente della commissione Bilancio, il dirigente del dipartimento Finanze, il dottor Quirino Volpe, e i rappresentanti della Dogre.

“L’incontro è stato l’occasione – ha spiegato l’assessore Nasti – per condividere con i partecipanti le modifiche regolamentari, introdotte dall’amministrazione, a favore di molte categorie di utenti. La riduzione delle occupazioni di suolo pubblico, nella misura del 50% in favore delle attività neo-costituite e del 60% per attività condotte da giovani, con età inferiore a 36 anni, tra le nuove agevolazioni anche la riduzione del 70% del canone per le edicole”.

Nel corso della riunione, l’amministrazione comunale ha avuto modo di esplicitare il presupposto del pagamento del canone, le modalità di calcolo e di pagamento. “L’incontro partecipato e condiviso – ha concluso l’assessore Nasti – sarà riproposto al fine di verificare la possibilità di ulteriori interventi regolamentari”.

—