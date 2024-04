Chiara Valerio (e Scauri) tra i 12 finalisti al Premio Strega

LATINA – C’è anche il romanzo Chi Dice e chi Tace della scrittrice di origini scauresi Chiara Valerio, ambientato proprio nella sua città di nascita, tra i finalisti al Premio Strega. La selezione della 78esima edizione del prestigioso premio letterario è stata presentata il 5 aprile, mentre il 5 giugno sarà ufficializzata la cinquina finale e il 4 luglio decretato il vincitore. Il comitato guidato da Melania Mazzucco ha selezionato così i migliori titoli tra gli 82 segnalati dagli Amici della domenica: «Le opere presentate quest’anno offrono un panorama frastagliato e contraddittorio, ma esaustivo, sulla narrativa contemporanea in lingua italiana», ha commentato la scrittrice Premio Strega con il suo Vita.

Tra i dodici nomi – dicevamo – c’è quello di Chiara Valerio (ed Sellerio) un meritatissimo riconoscimento per una delle più vivaci intellettuali del nostro tempo che con il suo nuovo romanzo ha voluto tornare a casa e vestendo i panni dell’avvocata Lea Russo, porta il lettore alla scoperta della cittadina sul mare, delle sue dinamiche, dei suoi misteri e della fascinosa Vittoria morta annegata nella vasca da bagno. Un romanzo che, mentre si legge, “suona” la musica e il ritmo dell’inflessione scaurese.

L’autrice lo aveva presentato così: “Volevo raccontare la storia d’amore tra due donne. volevo raccontare che la cura e il possesso sono come il veleno e il farmaco, dipendono dalla proporzione. volevo raccontare che un paese somiglia a una pianta e pensa come le radici sotto terra, invisibili. volevo raccontare di una donna che per una sciocchezza, o una intuizione, perde quasi tutte le certezze che aveva, però non ha paura nonostante tutto tremi. ed è lei che racconta questa storia. a Scauri.”