Festival della letteratura a Formia, il sindaco Taddeo: “Vogliamo che diventi un appuntamento fisso”

FORMIA – È tutto pronto per uno degli appuntamenti clou della prima edizione di YAL Formia, il festival della letteratura Young Adult di Formia, che si sta svolgendo da venerdì e che sta riscuotendo tantissimo successo. Oggi sarà la volta dell’evento con Ribes Halley, dalle ore 16:30, presso la sala Ribaud sita al terzo piano del palazzo comunale.

L’autrice presenterà ‘Chemical Hearts’, romanzo della nuova saga dell’autrice, nato su Wattpad, che racconta la storia di Lana Burton. Una specializzanda in Medicina che dal paesino della Cornovaglia dove è nata e cresciuta si trasferisce a Londra per studiare al Saint Mary Hospital. Mentre di giorno è impegnata ad assistere i piccoli pazienti del reparto di pediatria, nel tempo libero posa per servizi fotografici osé per arrotondare e trascorre le serate in discoteca con gli sconosciuti. Tra un’emergenza e un turno di notte, incontra il dottor Murdock, tanto affascinante quanto schivo.

Maggiori informazioni su questo evento e su tutti quelli inerenti allo YAL sono disponibili sulle pagine social e sul sito www.yalformia.it.

DI QUESTO APPUNTAMENTO MA ANCHE DELL’IMPORTANZA DI QUESTA INZIATIVA ABBIAMO PARLATO CON IL SIDNACO DI FORMIA GIANLUCA TADDEO, LA CUI INTENZIONE è QUELLA DI CONTINUARE SU QUESTA STRADA MIGLIORANDO ANCORA IL FESTIVAL PER IL FUTURO

ABOUT – YAL Formia è un progetto finanziato dalla Regione Lazio, promosso dal Comune di Formia, portato avanti in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino. Il programma si divide in una parte laboratoriale pensata per gli studenti e le studentesse delle scuole di Formia e un festival vero e proprio con quattro giornate di appuntamenti nel segno della letteratura Young Adult. Un’occasione per divulgare il piacere che dà il contatto con le forme più diverse di espressione creativa: lettura, scrittura, disegno, narrazione.

IL PROGRAMMA – Il programma di incontri è partito il 18 aprile alle 09:30 presso l’auditorium del Villaggio don Bosco con Katja Centomo, scrittrice, sceneggiatrice e fumettista italiana, insignita del premio Romics d’Oro nel 2023. L’autrice ha presentato la collana “7 crimini” per Tunuè Edizioni. Il 19 aprile, alle ore 11:00, è stato il turno di Federico Vergari. Giornalista e scrittore, consulente del Salone Internazionale del libro di Torino e co-direttore di “Spiegamelo!”. Vergari ha presentato, in anteprima nazionale, “L’Atlante illustrato degli sport inusuali”, pubblicato da Lab DFG con illustrazioni di Loris De Marco.

IL PREMIO STREGA – Il festival vede infine un’appendice di grande livello con l’evento, organizzato dall’associazione LiberAutismo, di presentazione di “Come d’Aria” di Ada d’Adamo per Elliot Edizioni. Libro vincitore del Premio Strega 2023 e del Premio Strega Giovani. Fissato per le ore 18:00 del 5 maggio 2024, presso la sala Ribaud del palazzo comunale di Formia, l’evento vedrà la presenza di Alfredo Favi (marito dell’autrice); Elena Stancanelli (scrittrice e giornalista); Teresa Saponangelo (Attrice). I ragazzi delle scuole comunali, particolarmente coinvolti dalla lettura della storia di Ada e Daria, hanno dato vita a emozionanti lavori che verranno mostrati in occasione dell’incontro.