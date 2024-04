Ginevra Giannantonio premiata “Giovane farmacista dell’anno”

LATINA – La farmacista di Latina Ginevra Giannantonio è stata premiata come giovane farmacista dell’anno durante la cerimonia Innovation & Research Award. Il riconoscimento è stato ottenuto grazie al suo progetto “Pharmilia” nel quale ha sviluppato un’idea di farmacia dei servizi specializzata nella cura e presa in carico mamme e dei bambini.

“Pharmilia nasce da un’attenta osservazione del mercato delle mamme e dei bambini nelle farmacie. Attraverso un lavoro diretto al banco, è emerso un quadro chiaro: le donne, soprattutto durante la gravidanza e nella cura dei propri figli, sono il fulcro delle decisioni sulla salute familiare. In Italia, le mamme con figli fino a 14 anni rappresentano un vasto segmento di mercato, con una frequenza di visita alle farmacie pari a circa due volte al mese. Nonostante questa base solida, negli ultimi anni si è assistito a un declino progressivo delle vendite di prodotti per mamme e bambini nelle farmacie. Tale calo è stato alimentato dalla crescente concorrenza di altri canali di vendita, come le parafarmacie, le grandi catene di distribuzione, i supermercati e i negozi specializzati per bambini”. “Tuttavia – come specificato nelle motivazioni del premio – nonostante queste sfide e l’evoluzione del mercato, il segmento delle mamme e dei bambini rimane un’opportunità preziosa per le farmacie, richiedendo un approccio strategico che si concentri sulla fornitura di servizi specializzati e su un’attenzione personalizzata alle esigenze specifiche di questa clientela. Pharmilia rappresenta proprio un punto specializzato dove poter trovare farmacisti formati per un consiglio professionale adeguato e per usufruire di servizi specifici per la donna durante la gravidanza, il post parto e per la salute dei bambini”.

E una delle chiavi del successo di Pharmilia è stata l’integrazione di altri professionisti della salute, come infermieri pediatrici, ostetriche e psicologi, nel proprio network. Questa collaborazione permette di offrire una gamma più ampia di servizi e consulenze, promuovendo un approccio olistico alla salute dei pazienti. “L’obiettivo – spiega Ginevra Giannantonio – non è solo di migliorare l’esperienza dei pazienti all’interno della farmacia, ma anche di diventare un punto di riferimento per le famiglie. La farmacia diventa così un porto sicuro dove le mamme possono trovare sostegno, informazioni e consulenze professionali per sé e per i propri figli. L’idea è ora quella di estendere il modello in tutta Italia, creando una rete di “Punti Pharmilia”.