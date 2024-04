“I pizzly” di Jérémie Moreau pubblicato da Tunué, vince il premio Strega ragazze e ragazzi miglior narrazione per immagini

LATINA – I Pizzly di Jérémie Moreau pubblicato in Italia dalla Tunué per la traduzione di Stefano Andrea Cresti vince il Premio Strega ragazze e ragazzi miglior narrazione per immagini. Oggi alla Bologna Children’s Book Fair l’annuncio del comitato scientifico composto da Martino Negri, Ilaria Tagliaferri e Virginia Tonfoni, a ritirare il premio lo stesso Moreau in questi giorni a Bologna per la più importante fiera dedicata all’editoria per ragazzi. È la prima volta che un graphic novel vince il prestigioso riconoscimento.

Questa la motivazione del premio: “Jérémie Moreau racconta una storia di affetti profondi nella complessità del mondo contemporaneo, tra le difficoltà della vita nelle città disumanizzate e nella ferocia di ambienti naturali ormai stravolti dall’azione dell’uomo. L’autore usa il linguaggio del fumetto per portarci in un racconto visivo di incredibile impatto, che affronta tematiche di grande importanza come la nostra dipendenza dalle tecnologie, la difficoltà a tornare in contatto con l’elemento naturale, la nostra cecità di fronte al collasso ambientale. Senza facile retorica, con il ritmo incalzante del romanzo di avventura e con uno sfoggio impeccabile di tecnica visuo-narrativa, la storia dei Pizzly è una lunga, abbagliante metafora della distanza che abbiamo messo dalle nostre radici, dalla matrice sacra della vita, di come sia fondamentale recuperarla per affrontare il nostro futuro sul pianeta”.

Alla cerimonia, condotta da Marcella Terrusi, sono intervenuti Elena Pasoli (direttrice Bologna Children’s Book Fair), Stefano Petrocchi (direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci) che ha letto il messaggio di Giuseppe D’Avino (presidente Strega Alberti Benevento Spa), Lorena De Vita (Ufficio Sponsorships BPER Banca).