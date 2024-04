Itri, si insedia il commissario prefettizio, la dottoressa Antonietta Lonigro

ITRI – Nella data odierna del 22 Aprile 2024 il Commissario Prefettizio del Comune di Itri, nominata da Sua Eccellenza il Prefetto di Latina Maurizio Falco, si è insediata presso il Comune di Itri. La neo Commissaria, Antonietta Lonigro, la quale avrà l’onere di condurre l’amministrazione provvisoria del Comune di Itri fino alla prossima tornata elettorale della primavera del 2025, ha dapprima fatto visita al Prefetto di Latina Maurizio Falco, per poi raggiungere l’Ente commissariato ove si è insediata dinanzi al Segretario Generale dell’Ente, Margherita Martino. La Dott.ssa Lonigro vanta una notevole esperienza nell’ambito del Ministero dell’Interno, essendo entrata in carriera giovanissima ed esperienze di altissimo profilo nell’ambito delle gestioni commissariali di Enti sciolti per infiltrazioni mafiose. La nomina della Dott.ssa Antonietta Lonigro a Commissario Prefettizio costituisce un vanto ed una garanzia per tutta la comunità itrana, ragion per cui si ringrazia Sua Eccellenza il Prefetto di Latina Maurizio Falco per detta possibilità di crescita sotto l’egida di una personalità di così tanto prestigio.