La pattuglia pontina al Vinitaly e gli eventi di Confagricoltura Latina

LATINA – L’attività promozionale per la valorizzazione delle eccellenze vitivinicole pontine portata avanti da Confagricoltura Latina prosegue anche quest’anno al Vinitaly di Verona. L’organizzazione agricola sarà protagonista all’evento nazionale che richiama ogni anno migliaia di visitatori per quella che è la più importante fiera italiana del settore in particolare con due eventi in programma domenica 14 e lunedì 15 aprile all’interno dello stand di Confagricoltura Nazionale (Padiglione D, stand G-H-I), organizzati da Confagricoltura Latina, grazie alla partnership con l’associazione La Strada del vino di Latina e al supporto tecnico dell’Ais Lazio Delegazione di Latina, si terranno

IL PROGRAMMA – Il 14 aprile, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 “Esperienze sensoriali” con il Nero Buono: autoctono riscoperto; doppio appuntamento il 15 aprile, dalle ore 9.45 alle ore 10.45 con l’incontro tecnico “Come il clima cambia il vino” (interverranno, nella veste di relatori, il presidente di Confagricoltura Latina Luigi Niccolini, Marco Carpineti presidente dell’associazione Strada del Vino, il professor Vianello e il dottor agronomo Giovanni Pica di Arsial) e dalle ore 16.30 alle ore 17.30 con una vetrina sulle regioni dedicata al tema “Dalla costa all’entroterra – dall’Agro Pontino alla Ciociaria”.

Numerose le cantine pontine che saranno presenti nel corso degli eventi di Confagricoltura Latina: Cincinnato, Casale del Giglio, Pietra Pinta, Marco Carpineti, Villa Gianna, Donne del Vico, Donato Giangirolami, Casal De Luca, I Lori, Valle dell’Usignolo, Filippi, Monti Cecubi, Fini, Artico, La Petricia Lazio Wine, Il Quadrifoglio, I Pampini. Saranno inoltre presenti alcune cantine della provincia di Frosinone: Casale della Ioria, Cantine Colle Gioie, Teresa Marletta, Luca Sbardella, Tommaso Spaziani, Fabio Marra, Giovanni Terenzi, L’avventura, Pileum, Petrucca e Vela, Masseria Barone. I prodotti per le degustazioni sono offerti dalle aziende Società Agricola Colle Paiolana- Mater Terra di Piergiorgio e Emanuela, Azienda Agricola Nonno Nicola di Centra Nicola e Azienda Nardi Laboratorio Gastronomico.

“Il progetto di valorizzazione delle eccellenze del territorio pontino prosegue anche quest’anno al Vinitaly di Verona. Un appuntamento fisso per Confagricoltura e Confagricoltura Latina che ci spinge a ribadire il nostro impegno a supporto degli agricoltori del territorio e, ovviamente, dei loro vini straordinari. Un risultato importante reso possibile grazie al supporto di Confagricoltura nazionale che, come sempre, mette a disposizione delle imprese gli stand allestiti all’interno di fiere internazionali, come è il Vinitaly di Verona. “Il programma di eventi, le degustazioni, i momenti di confronto – spiegano Luigi Niccolini e Mauro D’Arcangeli, presidente e direttore di Confagricoltura Latina – rappresentano momenti importantissimi per la nostra organizzazione e per i produttori che hanno così modo di farsi conoscere e di parlare dei problemi, delle sfide e degli argomenti che interessano il settore. Vogliamo per questo ringraziare, oltre che Confagricoltura nazionale e lo staff di Confagricoltura Latina per il supporto, anche gli amici di Ais Lazio che ci sosterranno sul piano tecnico per le degustazioni con il sommelier di Ais Latina Umberto Trombelli che ci accompagna da sempre nel corso di questi appuntamenti, ringraziamo, inoltre, i rappresentanti de La Strada del Vino di Latina e soprattutto le cantine che ancora una volta hanno creduto nell’importanza di queste manifestazioni e che hanno voluto presenziare mettendo a disposizione i loro vini migliori”.