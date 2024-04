Latina, boom di visitatori per l’evento Regioni d’Europa Mercati Internazionali

LATINA – Un vero e proprio “assalto” quello che i visitatori hanno fatto, al suo primo giorno di apertura, alla manifestazione Regioni d’Europa – Mercati Internazionali organizzata da Fiva Confcommercio. “Un successo quello della quinta tappa 2024 del tour nazionale, che va oltre le aspettative, con i tanti ed esclusivi stand che hanno lavorato fino a tarda sera con le loro eccellenze di cibo di strada e l’artigianato di qualità”, dicono gli organizzatori che ieri hanno ricevuto la visita della sindaca Matilde Celentano che ha passeggiato tra gli stand dicendosi orgogliosa che Latina sia stata inserita tra le tappe di questo importante circuito con operatori internazionali. Roberto Delle Fontane, presidente Fiva Latina ha sottolineato che “un ringraziamento particolare va fatto a tutta l’Amministrazione che ci ha dato la possibilità di ospitare Regioni d’Europa – Mercati Internazionali riservando alla nostra organizzazione la migliore location possibile. Grazie anche ai tutti i cittadini che da venerdi mattina hanno invaso la manifestazione e al presidente nazionale di Fiva Giacomo Errico che ha creduto nella tappa di Latina”.

Splendida la cornice, tra Piazza del Quadrato e Viale Italia, che sta ospitando la manifestazione che proseguirà fino alla tarda sera di domenica 14 aprile. Tra gli espositori internazionali grande successo registrato dalla delegazione spagnola. “Siamo davvero contenti dell’accoglienza di Latina. La nostra paella di marisco ieri ha ricevuto i complimenti da tutti e questo ci rende orgogliosi”. Queste le parole, in un timido italiano, di Juan Solbas che è arrivato a Latina direttamente dalla Spagna per presentare la sua specialità. “Ci aspettano altri due giorni – ha aggiungo Solbas – di intenso lavoro che faremo con enorme piacere per offrire il migliore prodotto possibile. Curiamo la nostra paella, con ricetta ed ingredienti selezionati ed originali. Grazie a tutti quelli che verranno a trovarci a Latina da tutta la regione. Vi raccomandiamo anche di assaggiare anche la nostra sangria, non ve ne pentirete”. Spagna come dicevamo protagonista, ma anche tante altre delegazioni che con i lori prodotti promettono di lasciare un segno indissolubile nei cuori dei latinensi.

Regioni d’Europa – Mercati Internazionali è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. L’evento, ad ingresso gratuito ed orario continuato, si concluderà nella tarda serata di domenica 14 aprile. Appuntamento quindi da non perdere a Latina per l’evento di artigianato e cibo di strada più importante dell’anno che probabilmente domenica sera vedrà comparire negli stand la scritta sold out.