Latina, provocò un grave incidente guidando sotto l’effetto di alcol e droga, arrestato dalla polizia perché recidivo

LATINA – Alla guida senza patente e sotto l’effetto di droga, a fine estate aveva provocato un incidente stradale tra via Priverno e via Isonzo, a Latina, che era costato il ricovero in gravi condizioni ad un ragazzo di 16 anni. Così dopo 7 mesi è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari per un 48enne. Gli accertamenti effettuati dalla polizia stradale hanno messo in luce la pericolosità del soggetto, già recidivo. L’auto guidata dall’uomo non era neanche di sua proprietà ed era sprovvista di copertura assicurativa. “Provvedimento infrequente – sottolinea la Questura di Latina in una nota – è stato dettato dalla estrema pericolosità del comportamento dell’arrestato, già recidivo per la medesima condotta. Questo costituisce un segnale forte nei confronti di coloro che si pongono alla guida in tali condizioni che sono la causa di molti incidenti stradali spesso dall’esito grave”.