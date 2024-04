Maltrattava, picchiava e umiliava l’anziano zio, allontanato da casa

FONDI – Nei giorni scorsi la Polizia di Fondi, ha eseguito un provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso dal GIP di Latina, nei confronti di un uomo di Fondi di 54 anni. L’uomo, spesso ubriaco, maltrattava l’anziano zio convivente, minacciandolo anche di morte e lo picchiava con schiaffi, calci, testate e pugni, procurandogli lesioni personali. In un’occasione, con una testata, gli ha procurato un trauma facciale con frattura delle ossa nasali.

I sistematici maltrattamenti fisici e psichici hanno cagionato alla vittima sofferenze, privazioni ed umiliazioni incompatibili con le normali condizioni di esistenza, instaurando un clima di terrore e di soggezione psicologica. Maltrattamenti che andavano avanti da 4 anni e che la Polizia è riuscita a documentare attraverso le indagini.

L’indagato, che dovrà affrontare il processo per i reati contestati, non potrà fare rientro nell’abitazione e dovrà mantenersi a distanza dalla vittima, non potendo contattarla in alcun modo.