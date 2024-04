Neve a primavera, la Semprevisa si risveglia imbiancata

LATINA – Neve di primavera sulla Semprevisa. Dopo un inverno con temperature miti e pochi tardivi spruzzi, una nevicata abbondante nella notte tra il 18 e il 19 aprile ha imbiancato la più alta cima dei Lepini pontini.

Così anche a Campo Staffi, in provincia di Frosinone dove le temperature sotto lo zero e l’evento inusuale (una nevicata a metà aprile non accadeva da da 10 anni) ha fatto pensare alla riapertura degli impianti sciistici.

Anche nei prossimi 2-3 giorni si prevedono ulteriori nevicate, una buona notizia in vista dell’estate per rimpinguare le riserve di acqua.