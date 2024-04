Sabaudia vuole salvare i suoi pini: via ai trattamenti su 400 alberi

SABAUDIA – Sabaudia cerca di salvare i suoi pini domestici (e insieme il paesaggio familiare che disegnano) dalla cocciniglia tartaruga che li uccide. Entro qualche giorno, su circa 400 esemplari saranno avviati trattamenti fitosanitari.

Ad occuparsi della procedura di endoterapia sarà una ditta specializzata – spiegano Dal Comune – che inietterà la sostanza insetticida, nociva soltanto per la cocciniglia tartaruga, ma non per l’uomo e la natura. Il fitosanitario, infatti, debellerà l’insetto che si nutre della linfa dell’albero e poi metabolizzerà il ‘farmaco’ nella corteccia, senza creare alcun danno all’ambiente.

Si comincerà dai pini di Palazzo Mazzoni, per proseguire con i giardini pubblici e via Umberto I. Quindi gli alberi situati lungo il viale che conduce al Belvedere dove il minuscolo insetto ormai molto diffuso, succhiando la linfa dai giovani rami rischia, di uccidere piante simbolo.

“In altre zone della Penisola, i mancati trattamenti fitosanitari hanno portato alla morte dei Pini marittimi, obbligando i conseguenti abbattimenti – spiegano dal Comune – L’Amministrazione Mosca vuole evitare che accada anche a Sabaudia e per questo, come detto, tra qualche giorno partirà la lotta contro l’insetto che si nutre della linfa dell’albero, attaccando i nuovi rami fino a seccare la chioma. Un approccio protettivo e preventivo, quello dell’Amministrazione comunale, nella gestione delle infestazioni da insetti nocivi per la salute degli alberi”.