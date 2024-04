Sciopero dei trasporti, a rischio treni e pullman

LAZIO – Sarà una giornata difficile per i pendolari quella di oggi. Uno sciopero è stato infatti proclamato per 4 ore da Cgil e Uil in tutti i settori privati e per 8 ore nei settori dell’edilizia. A rischio per quattro ore i mezzi pubblici, sia quelli gestiti da Atac, da Cotral che da FS Italiane.

I primi a scioperare sono i dipendenti di FS Italiane. La mobilitazione interessa il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord e sono a rischio quindi anche i treni regionali che nell’arco delle 4 ore potrebbero subire variazioni, ritardi o cancellazioni. L’agitazione sindacale – avvertono le Fs – può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione; i servizi minimi di trasporto garantiti in caso di sciopero sono consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia.

A seguire, dalle 13 alle 17, lo sciopero sui mezzi Cotral, sia sui bus regionali che locali. Anche in questo caso non sono previste fasce di garanzia: mezzi regolari dall’inizio del servizio fino alle ore 13, quattro ore di possibili di disagi e soppressioni di treni e bus e poi, a partire dalle 17, di nuovo regolare.

Le motivazioni dello sciopero

Sicurezza sul lavoro, giusta riforma fiscale e nuovo modello sociale di fare impresa: queste le richieste avanzate dai dipendenti delle società in sciopero giovedì 11 aprile 2024.