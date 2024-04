Semina il panico al Nicolosi armato di ascia: arrestato

LATINA – Un uomo di 30 anni ha seminato il panico armato di ascia nel pomeriggio di Pasqua nel quartiere Nicolosi. Tutto è accaduto in pochi minuti intorno all’ora di pranzo tra via Marchiafava e via Corridoni, dove il 30enne di origini tunisine ha fatto allarmare i residenti che hanno subito segnalato il fatto alle forze dell’ordine. Dopo un primo momento in cui l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, in serata è stato rintracciato e poi arrestato: i poliziotti lo hanno sorpreso mentre danneggiava le auto in sosta in preda ad un raptus di follia. Ha aggredito anche gli agenti che hanno dovuto utilizzare il taser per fermarlo. Dopo la condanna, il 30enne è finito in carcere.