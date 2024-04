Cavallo raggiunge la Pontina e viene investito. Morto l’animale, si cerca il proprietario

LATINA – Un cavallo lanciato al galoppo, probabilmente spaventato per essere finito sulla Pontina in piena notte, è stato investito e ucciso da una prima auto e poi da una seconda vettura che percorrevano l’arteria in direzione di Latina. L’animale è morto. Nell’impatto avvenuto all’altezza del centro commerciale Aprilia 2 è rimasto ferito in maniera non grave anche il conducente di una delle due auto. L’animale era probabilmente fuggito da una fattoria della zona e le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai proprietari.

Sul posto ha operato la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco.