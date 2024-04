LATINA – Oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina insieme all’ATER hanno proceduto allo sgombero di un appartamento in via Londra a Latina in forza di un provvedimento amministrativo, emesso dalla stessa azienda territoriale dell’edilizia, per ragioni di morosità ed anche per essere stati gli occupanti destinatari di provvedimenti emessi dalle Autorità Giudiziaria di Roma e Latina.