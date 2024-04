Spigno Saturnia, anziana svegliata nella notte da due uomini incapucciati e rapinata

SPIGNO SATURNIA – Rapina nella notte in un’abitazione di Spigno di Saturnia dove una donna, intorno all’1,15, è stata svegliata nel sonno da due individui incappucciati e con guanti che dopo averle intimato di non opporre resistenza, si sono fatti consegnare somma contante di 300 euro e alcuni monili in oro. I due sono poi fuggiti con l’autovettura di proprietà della vittima, un’80enne. Sul posto sono giunti i carabinieri del N.O.R.M. di Formia che hanno raccolto la testimonianza dell’anziana. Avviate le indagini un’ora più tardi, intorno alle 2:30 circa, l’autovettura veniva rinvenuta dai carabinieri della Stazione di Scauri di Minturno nella zona di Penitro a Formia e riconsegnata alla proprietaria.