Stefanelli (Iv) a Scauri per “Il primo passo verso l’Europa”

SCAURI – Domani, domenica 28 Aprile alle ore 10.00 a Villa Eleonora a Scauri ci sarà “Il primo passo verso l’Europa” di Gerardo Stefanelli, in cammino per le elezioni europee dell’8 e 9 Giugno.

L’annuncio ufficiale era avvenuto lo scorso venerdì 19 Aprile a Civitavecchia con Marietta Tidei, quando il leader di Italia Viva Matteo Renzi li aveva presentati come candidati del Lazio nel Collegio dell’Italia Centrale, illustrando il progetto politico degli Stati Uniti d’Europa.

“Dopo la presentazione a Civitavecchia, non potevo che partire da Scauri per il mio “primo passo verso l’Europa”, l’inizio simbolico di un cammino impegnativo ed avvincente. ” – dichiara Gerardo Stefanelli – “ Nel momento in cui è sempre più debole la fiducia verso la Comunità Europea, ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni dell’8 e 9 Giugno” . Credo che l’Europa sia la nostra casa democratica e il luogo dove costruire, sotto un’unica grande bandiera, il nostro futuro.

Per questo ho accolto con entusiasmo la sfida lanciatami da Matteo Renzi, perché fare politica è quello che più amo e sono convinto che il cambiamento radicale di cui ha bisogno l’Europa deve partire proprio dalla politica. Stati Uniti d’Europa è l’obiettivo che ci siamo prefissati e verso il quale siamo in cammino. Vogliamo guardare all’Europa come un orizzonte che ci proietti verso le sfide vitali, per l’Italia, la comunità europea e l’umanità tutta. Non è il momento di richiuderci entro noi stessi, ma di intraprendere un percorso che ci unisca e ci fortifichi.

Questo è il motivo per cui ho pensato a questa campagna elettorale come un cammino, lungo il quale incontrare persone con lo stesso desiderio, con cui ambire a far crescere il nostro progetto politico. Abbiamo bisogno di riscoprire l’autenticità di una politica che vuole tornare ad essere centrale e concreta.”

Accanto a Gerardo Stefanelli domenica sarà presente la Capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei, candidata nella medesima circoscrizione.