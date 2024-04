Torture al Beccaria di Milano, arrestato agente penitenziario di Formia

FORMIA – C’è anche un 29enne pontino originario di Formia tra i 13 agenti della Polizia penitenziaria arrestati per maltrattamenti e torture nel carcere minorile “Beccaria” di Milano. La Polizia di Stato e il Nucleo Investigativo Regionale per la Lombardia della Polizia Penitenziaria hanno eseguito un’ordinanza con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di tredici agenti della Polizia Penitenziaria, dodici dei quali tuttora in servizio nell’Istituto Penale Minorile di Milano e la misura della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici nei confronti di ulteriori otto dipendenti dello stesso corpo di polizia. Il 29enne originario di Formia è accusato di aver picchiato un detenuto, dopo che era stato appiccato un incendio in una cella, ricoprendolo di insulti e minacciando di sparagli contro, senza contare che per un altro di capo d’imputazione avrebbe negato a un ragazzino pestato dai colleghi l’assistenza medica.