Traffico in aumento nei cieli pontini, al Comani Giornata della sicurezza del volo

LATINA – Il traffico aereo nei cieli pontini, con velivoli militari e civili, è in aumento e con esso la potenzialità di collisioni in volo. Per questa ragione “occorre intraprendere ogni possibile azione idonea ai fini della prevenzione”. E’ il senso della giornata dedicata alla sicurezza del volo che si è svolta ieri (18 aprile) nell’Aeroporto Militare “Enrico Comani” di Latina, dove ha sede il 70° Stormo che addestra i futuri piloti. Il primo incontro del 2024 ha visto accanto militari dell’Aeronautica, ma anche rappresentanti di Aeroclub ed Aviosuperfici del territorio. “Scopo dell’incontro – si legge in una nota – quello di favorire la condivisione delle procedure di volo locali tra tutti gli utenti che interessano lo spazio aereo della zona di controllo (CTR) di Latina e nelle zone ad essa limitrofe”. L’iniziativa del 70º Stormo favorisce anche “il legame e la cooperazione tra i partecipanti, al fine di garantire un ambiente di volo sempre più sicuro e affidabile”.

Il meeting, dopo il saluto di benvenuto da parte del Comandante del 70° Stormo Colonnello Giuseppe Bellomo, ha dato spazio ad interventi del personale dello Stormo qualificato Sicurezza Volo (SV) e Air Traffic Management (ATM), mirati ad evidenziare le peculiarità dello spazio aereo pontino e a fornire un’analisi dei conflitti di traffico registrati localmente nel corso degli ultimi anni. In chiusura dell’incontro, il Comandante ha sottolineato l’importanza della formazione continua e dell’impegno di tutti coloro che contribuiscono alla sicurezza del volo, invitando a considerare questi incontri come un’occasione preziosa per rafforzare la cultura della sicurezza e per lavorare insieme verso l’obiettivo comune di garantire la massima sicurezza nello spazio aereo pontino.

Il 70° Stormo, è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3ª Regione Aerea con sede a Bari e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.