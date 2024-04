Tre alunne della Manuzio di Latina Scalo vincono il concorso dell’Aeronautica militare

LATINA – Tre alunne dell’istituto comprensivo Aldo Manuzio di Latina Scalo hanno vinto il concorso indetto dall’associazione Arma Aeronautica Militare di Latina in occasione del trentennale. Emily De Martino, Erica Di Sevo e Rossella Valle, della classe 3C guidate dall’insegnante di Arte e Immagine Caterina Marinaro Manduca hanno realizzato un manifesto illustrativo che è stato scelto come logo per il trentennale. L’elaborato si è distinto per l’originalità dell’impianto grafico, per il profondo significato storico simbolico, per la chiarezza comunicativa e la forza espressiva del colore. “Le alunne – spiega la docente – hanno immaginato i 30 anni dell’Aeronautica militare a Latina come una grande festa di compleanno. Al centro del manifesto infatti c’è una grande torta come richiamo alla rotonda di via Bruxelles dove svetta il monumento dell’Aviatore. La torta è adagiata sulle dune del litorale pontino e impreziosita dallo sfondo del mare e del profilo del promontorio del Circeo. Nel cielo, abbellito dai fuochi d’artificio volano liberi dei palloncini. Sullo sfondo invece scorci dell’Agro pontino non ancora bonificato”.

Per sottolineare invece l’importanza della figura dell’aviatore, le alunne hanno disegnato un intreccio di nastri tricolore che avvolgono braccia e mani multietniche “Queste si afferrano saldamente le une con le altre in segno di solidarietà uguaglianza a pace tra i popoli, senza distinzione di razza, religione, di opinioni politiche o sociali, come recita l’articolo 3 della nostra Costituzione. Tutti valori di cui l’Aeronautica militare si fregia e che opera da trent’anni sul nostro territorio”.

Le alunne sono state premiate durante la cerimonia presso l’aeronautica militare a Borgo Piave. “Un premio prestigioso – spiega la dirigente scolastica Rosaria Perillo – che rende merito alle capacità degli studenti e alla qualità degli insegnanti e resta motivo di orgoglio per la scuola e la città”.