CISTERNA – Si intitola “CISTERNA 1944. Il martirio, la rinascita, la memoria” il nuovo libro di Mauro Nasi, Stefano Solferini e Pier Giacomo Sottoriva, con i contributi di Antonio Parisella, Quirino Mancini, Paolina Rinaldi, che verrà presentato sabato prossimo 25 maggio alle ore 11,00 nella corte di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina.

Nella ricorrenza degli 80 anni dalla liberazione di Cisterna dall’occupazione nazifascista (25 maggio 1944), il libro vuole non solo ricostruire gli eventi bellici che interessarono la comunità locale ma anche accrescere la conoscenza e riflessione sul ruolo rivestito da questa città tanto martoriata, forse l’unica così a lungo, teatro di scontro tra due superpotenze nemiche. Tra le risposte possibili certamente la sua posizione strategica per la liberazione di Roma e per l’avanzata Alleata verso la liberazione: una storia di paese che è anche un pezzo della grande storia d’Italia.

Ma il libro è anche un tributo al sacrificio e alla tenace resilienza di un’intera comunità che ha sopportato indicibili patimenti e lutti per poi risorgere.

Senza dimenticare che le vittime sul campo erano esseri umani, spessissimo giovani, che hanno immolato la propria vita per la nostra libertà.

Infine una ricerca di testimonianze viventi – tra cui quella di Pier Giacomo Sottoriva, testimone dell’esodo, o del ranger Pasquale D’Amato catturato proprio a Cisterna durante il famoso tragico tentativo di infiltrazione di fine gennaio 1944 – oppure impresse nella città affinché possano sempre tenere desta la memoria e l’attenzione sul dramma della guerra e il valore della pace e libertà.

Il libro è stato editato dal Comune di Cisterna di Latina all’interno delle celebrazioni per l’80° degli eventi bellici e sabato interverranno il Sindaco Valentino Mantini, l’Assessora alla Cultura Maria Innamorato. Modera il prof. Antonio Parisella. Per tutto il giorno sarà possibile visitare la mostra documentaria della Terza Divisione di Fanteria US Army (quella che liberò Cisterna) a cura dell’associazione Terza Divisione di Fanteria US Army, Sezione nr.16 – Italia, e dalle 17 alle 19 effettuare visite guidate (partenze ogni 20 minuti) nelle Grotte Caetani con quadri viventi dei rifugiati a cura degli studenti dell’I.I.S. Campus dei Licei “M.Ramadù”.