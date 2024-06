Dimentica la pentola sul fuoco, incendio in un’abitazione di Sezze

SEZZE – Dimentica la pentola sul fuoco e manda in fumo mezza cucina. E’ accaduto ieri a Sezze in una zona di campagna dove sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri. Nell’abitazione, all’arrivo dei soccorritori, l’incendio divampato mentre la proprietaria di casa era in giardino, aveva già distrutto parzialmente il mobilio della cucina. Sono stati i vigili del fuoco a domare il rogo evitando ulteriori danni. Una pericolosa distrazione, costata cara.