“Incontri con la chitarra”, arriva Jérémy Jouve

LATINA – Dopo il successo del concerto di apertura con il duo di musica italo-flamenca composto da Daniele Bonaviri e Monica De Luca, torna domani, venerdì 3 maggio, “Incontri con la chitarra”, una serie di concerti che anticipa il tradizionale appuntamento con la storica rassegna Caroso Festival in programma ad agosto. Sul palco dell’Ateneo delle Arti, in via Don Torello a Latina, dalle ore 19 salirà il super ospite di questa edizione: Jérémy Jouve. Proporrà opere di Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Joaquin Rodrigo e Mathias Duplessy.

Jouve è un chitarrista classico francese, tra i più noti a livello mondiale. E’ stato uno dei sei francesi a vincere il concorso internazionale Guitar Foundation of America in occasione proprio della presenza come giudice di Stefano Raponi (organizzatore di Incontri con la chitarra). Jouve ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 7 anni. Studente della Scuola Nazionale di Musica di Chambéry, ha frequentato le lezioni di Daniel Herbelot, mostrando fin da subito un forte talento tanto che all’età di 10 anni ha interpretato un concerto di Vivaldi come solista con l’Orchestra di Chambéry. Dal suo primo album da solista nel 2004, ha registrato poi altri cinque album, due dei quali sono dedicati al lavoro di chitarra solista del compositore Joaquín Rodrigo.

La rassegna si chiuderà sabato 11 maggio con il giovane talento “nostrano” Nicola Galeotti, nato a Sezze classe 1996. Il Caroso Festival – Incontri con la chitarra è come sempre ideato e diretto dal maestro Stefano Raponi. Il costo del biglietto per assistere a Jérémy Jouve è di 15 euro, 7 euro per Nicola Galeotti. Data la limitazione dei posti disponibili si consiglia la prenotazione per tempo inviando una email a info@carosofestival.it o un messaggio whatsapp al numero 3282729468.