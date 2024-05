Nello Spazio Culturale Nicolosi, c’è “Scritti Dentro”, poesie e racconti dal carcere di Latina

LATINA – Venerdì 3 maggio alle ore 18, lo Spazio Culturale Nicolosi, in Via Filippo Corridoni a Latina, si terrà la lettura “Scritti Dentro”, poesie e racconti raccolti dalle insegnanti del CPIA che hanno fatto lezione nei periodi scolastici, nella Casa Circondariale di Latina, per consentire anche a detenute e detenuti di conseguire il diploma. La presentazione del reading è curata da Maria Corsetti, mentre i racconti saranno introdotti da Vincenza Sanseverino e Anna Rita Mancini. Le voci narranti saranno di Adriana Marucco e Serena Marangoni.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della mostra collettiva “Fiori dal Muro” delle donne del Laboratorio d’Arte Solidale della Casa Circondariale di Latina, iniziativa che ha coinvolto 26 donne detenute. Le opere esposte sono disponibili per la raccolta fondi che permetterà di raccogliere materiali e attrezzature per i laboratori di arte e artigianato del carcere. Durante la mostra è possibile richiedere il catalogo, che include testimonianze e descrizioni delle opere realizzate dalle 26 autrici, insieme al progetto fotografico a cura di Marianna Lanza.

“Un percorso artistico e artigianale unico nel suo genere – dicono le organizzatrici -. Il progetto, nato grazie alla collaborazione tra l’associazione Spazio Culturale Nicolosi, l’associazione Terzo Lotto IACP | APS e la Direzione della Casa Circondariale di Latina, rappresenta un importante momento di espressione per le partecipanti che attraverso bozzetti e idee trasformate in opere di arte e artigianato, hanno dato vita al proprio “fiore”, testimoniando così il proprio percorso di cambiamento e crescita personale”.

Il Laboratorio è parte integrante di un percorso rieducativo avviato nel 2013 con l’associazione Solidarte che, attraverso la cultura e l’espressione autobiografica, ha voluto offrire nuove e diverse opportunità per il cambiamento e l’emancipazione. L’iniziativa coordinata dall’artista Giuliana Bocconcello (nella foto a sinistra), ha contribuito a consolidare la collaborazione tra la Casa Circondariale e l’associazione di promozione sociale Cocci e Coriandoli, presieduta da Claudia Piccoli. Questa partnership continuerà a sostenere progetti artistici e formativi all’interno e al di fuori del carcere, promuovendo l’inclusione sociale e culturale.

La mostra Fiori dal Muro resterà visitabile a domenica 5 maggio presso lo Spazio Culturale Nicolosi, in Via Filippo Corridoni a Latina.